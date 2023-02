"Ring for the King": dringend duizenden klokkenluiders gezocht voor de kroning van koning Charles

Kerkklokken luiden meestal massaal voor speciale gelegenheden. De laatste keer in het Verenigd Koninkrijk was naar aanleiding van het overleden van koningin Elizabeth II in september en voor haar diamanten jubileum in juni 2022. Nu is dat opnieuw het plan voor koning Charles III bij zijn kroning.



De Central Council of Church Bell Ringers (CCCBR) schat dat er 30.000 tot 40.000 klokkenluiders zijn, maar dat is niet voldoende. "Er zijn er niet genoeg om elke klok te luiden", zegt David Kirkcaldy van CCCBR. In november werd het tekort nog op 8.000 vrijwilligers geschat.



Kirkcaldy wijst erop dat de huidige klokkenluiders ook ouder worden en vers, jong bloed van harte welkom is. "Historisch gezien begonnen mensen met klokkenluiden zelfs al als tiener", weet hij.