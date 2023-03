Rock Herk lanceert "Rock Herk Street Show" in het centrum van de stad

In Herk-de-Stad lanceren de organisatoren van het festival Rock Herk dit jaar een nieuwigheid. De Rock Herk Street Show zal enkele maanden voor het festival plaatsvinden in het centrum van de stad en wil een bijzondere sfeer creëren tussen het publiek en de artiest. Daarom is er geen podium en spelen de artiesten tussen de mensen. Dit om het publiek volledig te integreren in het optreden en om hen de artiesten te laten horen, voelen en ruiken.