Scheldeprijs krijgt nieuw parcours: "We rijden België binnen langs Essen en Kalmthout"

De wielerwedstrijd de Scheldeprijs zal dit jaar een ander parcours volgen. "De start van de wedstrijd voor de mannen blijft in het Nederlandse Terneuzen maar we rijden via een andere route België binnen", zegt organisator Jack Vissers aan Radio 2 in Antwerpen. "Vroeger stak het peloton de grens over in Kapellen. Dit jaar rijden de renners langs Essen ons land binnen. Daarna trekken we via Kalmthout, Wuustwezel, Hoogstraten en Brecht richting de aankomst in Schoten."

De reden voor de wijziging aan het parcours is de veiligheid van de renners. "We kiezen voor grotere en bredere wegen aangezien we toch een sprinterswedstrijd zijn."