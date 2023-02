Een nacht slapen tussen vluchtelingen bij het Klein Kasteeltje

Omdat een deel van de protest- en solidariteitsactie bestond uit overnachten, brachten we onze tent en slaapzakken mee. Een aantal bewoners liet echter niet toe dat we die naast de andere tenten in de rij plaatsten. In plaats daarvan stonden ze erop dat Christophe en ik zouden slapen in de mooiste tent die ze hebben, een tent die door paletten ietwat verhoogd is van de koude straatstenen en voorzien is van warme dekens en kussens.

Vandaag ben ik uitgeput van het koude en lawaaierige stadskamperen met auto's, elektrische fietsen en trappen. Ze scheren langs ons hoofd, maar we hebben tenminste een warme nacht doorgebracht in die knusse tent en zijn daar erg dankbaar voor.

Ik kan niet anders dan het voor de hand liggende denken: hartelijk ontvangen worden en de best mogelijke omstandigheden aangeboden krijgen is hoe mensen behandeld zouden moeten worden wanneer ze zich voor het eerst bij een gemeenschap aansluiten. Helaas lijken dergelijke waarden uit het openbare leven in België te verdwijnen.

