Sociaal restaurant Sint-Franciscustehuis in Brakel moet buurt en bewoners samenbrengen

Op dit moment hebben wel nog niet veel buurtbewoners de weg naar het sociaal restaurant gevonden. "Er is nog maar één iemand van buitenaf hier komen eten", zegt een bewoonster die al vier jaar in het Sint-Franciscustehuis woont. "Maar ik snap dat wel. Het is ook niet makkelijk om die stap te zetten als je nog niemand kent. Maar het eten, de kwaliteit en de service zijn hier alleszins dik in orde!" Ook de directeur beaamt de lage opkomst. "Ons doelpubliek is een beetje ouder, dus mensen aantrekken is niet gemakkelijk. We hopen dat dat in de toekomst verandert."