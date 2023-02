Spilfiguur Vietnamese mensensmokkelbende krijgt in beroep iets mildere celstraf

Op 23 oktober 2019 werden in Grays, in het Engelse graafschap Essex, de lichamen van 39 Vietnamezen aangetroffen in een koelwagen, onder wie 2 kinderen van 15 jaar. Ze kwamen om door oververhitting en een gebrek aan zuurstof in de container.

Uit het onderzoek bleek dat de koelwagen de dag voordien door een vrachtwagenchauffeur van het noorden van Frankrijk naar Zeebrugge was gebracht. Daar werd de container verscheept naar het zuidoosten van Engeland. Het was de bedoeling dat die in Essex opnieuw zou worden opgehaald door een vrachtwagenchauffeur. Maar daar bleek dat de 39 inzittenden de tocht over het Kanaal niet overleefd hadden.