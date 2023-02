"Poetin bereidt zich voor op nog meer oorlog in Oekraïne": NAVO-topman Stoltenberg in gesprek met "Terzake"

Wanneer de oorlog in Oekraïne voorbij kan zijn, durft Stoltenberg niet te zeggen, maar de boodschap aan het adres van de Russische president is wel duidelijk. "Als deze oorlog voorbij is, moeten we zorgen dat de geschiedenis zich niet kan herhalen. Eerst was er de invasie van Georgië in 2008, dan de annexatie van de Krim in 2014 en nu de totale oorlog in Oekraïne. Poetin wil een Europa waarin hij kan beslissen wat andere landen doen, dat is onacceptabel. We moeten het patroon van Russische agressie stoppen."