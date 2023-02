Vlaamse overheid deelde in 2022 voor 17,7 miljard aan subsidies uit: waar gingen die naartoe?

"Het is belangrijk om dat in kaart te brengen", zegt minister van Financiën Matthias Diependaele. "In de eerste plaats kunnen we zo aan de Vlamingen tonen waar hun geld naartoe gaat. Maar de grote meerwaarde van het subsidieregister is dat we het ook kunnen koppelen aan onze verstrengde controle op subsidies."



"Met dat verstrengd controlemechanisme voeren we gedetailleerde controles, zodat we eventuele malversaties kunnen vermijden. We zien zo strenger toe op alle elementen in het proces: van de aanvraag, over de uitbetaling tot de controle achteraf van de subsidie."

Voor de minister moet er nu een kerntakendebat volgen, over de bestedingen van de overheid. "Dat moeten we zelf doen, over elke uitgave moeten we het debat voeren, wat hoort een overheid te doen en wat niet."