Is TikTok echt zo gevaarlijk? "Niet alleen om je te amuseren, Chinese app komt met een verborgen kantje"

Toch is TikTok "potentieel gevaarlijker" voor veel experts. "Er is een directe lijn tussen het bedrijf en de Chinese overheid", zegt ook Lasoen. "Het spionagepotentieel is groot. De vraag is ook in hoeverre TikTok vanop afstand je microfoon of camera kan activeren. Het feit dat het toegang heeft tot je locatie kan ook worden misbruikt om mensen concreet onder druk te zetten of om ze na te doen."



Hij raadt dan ook iedereen die in aanraking komt met gevoelige informatie aan om voorzichtig met de app om te springen en TikTok misschien zelfs helemaal niet te gebruiken. "Denk aan politieagenten of wie bij de douane werkt", zegt Lasoen.

"Ook in de private sector ben je beter voorzichtig, want China zet enorm in op het stelen van bedrijfsgeheimen", gaat de expert nog voort. "In het algemeen is het een app die gemaakt is om mensen dom te maken en dom te houden. Dus het is voor niemand goed om te gebruiken."