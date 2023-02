Tot acht jaar gevangenis voor jongeren die gewelddadige overvallen pleegden op apotheken in Limburg

De jongeren konden enkele dagen na de overvallen op de apotheken gearresteerd worden na een gewapende overval en een poging tot kidnapping van een autohandelaar in Hoeselt. In totaal moesten de vijf jongens en twee van hun liefjes zich vorige maand voor de rechtbank komen verantwoorden. Drie van de jongens zitten sinds hun arrestatie in de gevangenis en kregen nu een gevangenisstraf van 6 tot 8 jaar.