UAntwerpen onderzoekt zeldzame perkamenten snipper met ridderverhaal uit 14e eeuw: "Ze sloegen elkaar de hersenen in"

Het verhaal dateert uit de 14e eeuw. Het is een geluk bij een ongeluk dat er een strookje van bewaard is gebleven. "Deze repel perkament is gebruikt is om een ander boek in te binden, wellicht in de 16e eeuw. Waarschijnlijk was dat omdat men het middeleeuwse verhaal toen niet meer interessant vond. De rest van het ridderverhaal is voorlopig nog verloren", aldus Sleiderink.