Rachel Hazes blijft voorlopig erfgenaam van wijlen André Hazes en mag zijn rechten blijven exploiteren

De vorderingen van Roxeanne Hazes, de dochter van André Hazes sr., zijn grotendeels afgewezen omdat ze daar volgens de rechtbank in Utrecht simpelweg te laat mee komt om ze via een procedure in kort geding te behandelen. De rechtbank oordeelt dat Roxeanne al in 2020 zou geweten hebben dat haar moeder Rachel volgens het testament van haar vader geen erfgenaam was, waardoor ze in 2023 geen kort geding meer kan inspannen. Er is geen "spoedeisend belang" volgens de rechter. Inzet van de zaak is de erfenis van André Hazes senior. Volgens Roxeanne is haar moeder niét de rechtmatige erfgenaam én heeft ze gelogen over het te verdelen kapitaal.

In het testament van haar vader stond een clausule, dat Rachel geen aanspraak maakte op zijn erfenis als ze gescheiden waren op het moment van zijn overlijden, of als er een echtscheidingsprocedure liep op dat moment. De voorzieningenrechter in Utrecht bevestigt dat: Rachel is effectief geen erfgenaam is op grond van die clausule, want de echtscheiding was op het moment van zijn dood in 2004 al ingezet.