Man uit Landen krijgt werkstraf omdat hij zich voordeed als politieman

Twee dagen later ging de man opnieuw de jongeren opzoeken. Deze keer had hij zelfs zijn Duitse herder mee, die verkleed was als politiehond. De skaters contacteerden deze keer de – echte – politie. Die konden de man oppakken met het valse pasje op zak. Op de zitting gaf de man de feiten toe. Hij is veroordeeld tot een werkstraf van 46 uur. Als hij die niet uitvoert, moet hij 6 maanden naar de cel.