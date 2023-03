Verdachte mannen bieden schilderwerken aan in Wemmel, politie waarschuwt: "Goedkoop is vaak dure koop"

In de Hendrik Consciencelaan in Wemmel gaan twee mannen van deur tot deur met het voorstel om de gevel te schilderen. Maar de politie waarschuwt. "We kennen dit fenomeen al, mannen in bestelwagens met nummerplaten uit Groot-Brittannië. Ze vragen een voorschot, vaak onterechte bedragen, en dan ziet de klant die mensen en zijn geld nooit meer terug", vertelt Fred Scrayen, woordvoerder van politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel).