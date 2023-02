Alcoholvrije bieren en aperitieven verkopen als zoete broodjes: wat is er precies aan de hand?

Er was al langer een trend bezig waarbij mensen minder bier dronken, zegt Maudgal. De voorbije decennia zou dat aandeel met ruim 40 procent gedaald zijn. Maar de jongste jaren is er dus een nieuwe trend bijgekomen: de opkomst van alcoholvrij.

Dat de vraag naar niet-alcoholische bieren stijgt is niet verwonderlijk, zegt Maudgal. Het heeft ook te maken met chemie: "Vroeger was alcoholvrij bier een pilsbier waar men de alcohol uit had laten verdampen." Het resultaat was - bijna letterlijk - een flauw afkooksel. Niet enkel was pils sowieso al wat meer gericht op het lessen van de dorst dan op het pure smaakpalet, de alcohol die diende als drijver van de aroma's - "vergelijk het met de boter in de keuken" - was mee verdampt. "Resultaat: een leeg, klef, graanachtig drankje", schetst Maudgal.