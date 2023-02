Verpleegkundige uit Maasmechelen helpt Turkse bevolking na aardbeving: "Geen moment getwijfeld"

Mustafa zit nu al tien dagen in Kirikhan, Hatay, in het Noord-Oosten van Turkije. In België is hij thuisverpleger bij team HomeCare in Lanaken. In Kirikhan helpt Mustafa in het Kurulan Sahra Ziekenhuis op verschillende diensten als de spoedafdeling en de kinderafdeling. In die tien dagen maakte Mustafa een van de aardbevingen mee. “Dat was enorm eng. We waren met het team aan het eten toen het gebeurde. Je kan de situatie niet beschrijven. Heel akelig.”