Vier Turks-Gentse zorgkundigen met B-FAST naar Turkije : "Ik hoop dat ik iets kan betekenen"

Toen het nieuws van de aardbevingen in Turkije en Syrië kwam, bleef de Gentse niet bij de pakken zitten. "We zijn meteen een actie gestart om kleding in te zamelen en we verkochten snoep waarvan de opbrengst naar de mensen en de hulpdiensten in de getroffen regio's ging", vertelt Tuğçe. "Maar nu vond ik dat ik zelf naar daar moest om te helpen."