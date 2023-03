Villa in Lichtervelde onbewoonbaar door dakbrand

Donderdagochtend raakte een villa aan de Industrielaan in Lichtervelde zwaar beschadigd door een dakbrand. De bewoonster, een vrouw van 75, merkte de brand op en sloeg meteen alarm. De vrouw verwittigde zelf de brandweer. Die kwam snel ter plaatse, maar omdat de woning voor een groot deel uit hout bestaat, was het niet makkelijk om de brand te blussen. De schade is groot. Een deel van het dak van de villa is helemaal vernield. Binnen is heel wat rook - en waterschade.