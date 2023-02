Vlaams subsidieregister toont wie subsidies ontvangt: krijgen de centrumsteden een te groot deel van de koek?

"Het is begrijpelijk dat de voorzitter van CD&V ook opkomt voor kleinere en middelgrote gemeenten omdat zijn partij tot op vandaag in die gemeenten goed scoort. Maar de verhouding zit inderdaad niet goed", erkent Reynaert.

"Die verhoudingen zijn voor een deel gekoppeld aan het fusiedebat. Sommige mensen vinden dat de gemeenten dan maar moeten fuseren om meer middelen te krijgen. Maar je moet die dingen los van elkaar bekijken. Bij een fusiedebat gaat het vooral over de vraag of gemeenten nog in staat zijn om al hun taken op een ordentelijke manier uit te oefenen. Als het antwoord daarop neen is dan is een fusiedebat dichter bij dan bij een positief antwoord."