VN-resolutie roept Rusland op zich meteen terug te trekken uit Oekraïne: "Belangrijk signaal"

Het is dan ook niet de eerste soortgelijke resolutie tegen Rusland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zowat een jaar geleden. In november nog was er een resolutie over Russische herstelbetalingen aan Oekraïne. De stemming van deze resolutie was niet toevallig op de vooravond van de eerste verjaardag van de oorlog.

"We denken dat dit een belangrijk diplomatiek signaal is voor Rusland", zegt de Belgische diplomaat Ewout Stoefs die de resolutie mee heeft geschreven. "Het is een signaal dat de internationale gemeenschap niet akkoord gaat met hun agressie en een duidelijke oproep om zich terug te trekken."