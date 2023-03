Volgend jaar gaat cultureel centrum in Adegem dicht voor renovatiewerken

"Vanaf 1 maart 2024 zal je de zalen van het cultureel centrum dus tijdelijk niet meer kunnen huren", vertelt schepen van Cultuur Nicole Maenhout (N-VA). Organisatoren kunnen tijdens de renovatie terecht in andere gemeentelijke zalen zoals die van lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef, zaal K-ba en zaal De Kesel.

"In de loop van 2024 zal je voor de organisatie van je activiteiten normaal gezien opnieuw terecht kunnen in zaal De Poermolen in Donk en de Kanunnik Andrieszaal in Middelburg . Van zodra het einde van de verbouwingswerken in zicht is, zullen we dat ook laten weten", geeft de schepen nog mee.