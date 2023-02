Grote zoekactie naar vermiste vrouw van 75 in Maasmechelen

De Cel Vermiste Personen is ter plaatse en zet alle middelen in. "We zoeken in groten getale, met veel medewerking van de politie, maar dat levert voorlopig nog niets op", zegt Bart Lepage van de Cel Vermiste Personen. "We hebben al speurhonden ingezet, drones, en er is nu ook een heli aan het zoeken."