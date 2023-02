Vrouw uit Herent zwaait kat tegen bushokje en wordt veroordeeld voor dierenmishandeling

De agenten vroegen aan de vrouw om Moesje niet meer te mishandelen, maar die opmerking had geen effect, zo blijkt uit het politieverslag: “Ze gaf meermaals een snok aan de leiband en slingerde de kat heen en weer. Uiteindelijk wandelde het dier angstig en ingedoken mee.”

Bij een huiszoeking bleek dat Moesje ook thuis in miserabele omstandigheden leefde, net zoals het konijn dat de vrouw als huisdier had. De hele woning was verduisterd, waardoor de dieren amper daglicht zagen en de kattenbak was erg vuil.

De vrouw krijgt een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel. Ze moet zich de komende drie jaar intensief laten begeleiden voor haar alcoholprobleem. Moesje en het konijn zijn weggenomen.