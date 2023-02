Afvalberg Ninove doorn in het oog bij aankomst Omloop Het Nieuwsblad

Zo’n 15 jaar geleden vestigde een bedrijf in afvalverwerking zich op de site langs de Elisabethlaan in Ninove. “Het probleem is dat er altijd maar afval bijkwam, maar niets werd weggevoerd”, legt burgemeester van Ninove Tania De Jonge (Open VLD) uit. “Al 13 jaar proberen we de afvalberg daar weg te halen, onder meer door zijn milieuvergunning in te trekken. Maar door verschillende beroepsprocedures is er pas in mei vorig jaar een definitieve uitspraak gekomen, waardoor de eigenaar tot 20 mei de tijd heeft om de afvalberg op te ruimen.”

De stad wil de stad niet zelf laten opruimen, omdat dat 800.000 euro zou kosten. “Dat is een kost die we zeker in deze tijden niet kunnen dragen”, zegt burgemeester De Jonge. “Bovendien zijn we er niet zeker van of we dat geld ooit terugzien.”