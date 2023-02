Nog steeds geen oplossing voor luidruchtige metrowielen in Brussel: "Moeten ze geregeld bijslijpen"

Om de problemen te verhelpen, stuurde de MIVB haar procedures bij na een resem klachten van buurtbewoners. De wielen bijslijpen is echter geen structurele oplossing, want ze worden na verloop van tijd opnieuw ovaal. Ongeveer de helft van alle wielen op de nieuwe metrostellen zouden het defect vertonen. "We kennen de precieze reden waarom die specifieke wielen zo snel verslijten nog niet. Als we dat weten, kunnen we ze op termijn vervangen", legt de directeur uit.

Tot die tijd slijpt de MIVB de defecte wielen dus geregeld bij. Dat zorgt voor bijkomende personeels- en andere kosten voor de vervoersmaatschappij. "Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het aantal metrotoestellen dat we kunnen inzetten. Onze ploegen werken heel hard om de impact voor de reizigers zo klein mogelijk te maken", aldus nog de Saint Moulin.