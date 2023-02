Wielertoerisme Vlaamse Ardennen: "Dubbel zoveel logies voor wielertoeristen sinds corona"

Elk voorjaar vinden wielerliefhebbers gemakkelijk hun weg naar de Vlaamse Ardennen. Want daar liggen de meeste heuvels en kasseistroken uit het parcours van de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Daarom zetten vakantieverblijven steeds meer in op de troeven van de regio, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Het aanbod aan vakantieverblijven voor wielertoeristen is gevoelig gestegen, van 25 naar ongeveer 45 in totaal.