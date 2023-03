1 jaar Oekraïners in Vlaanderen: "Ik heb hier vooral leren wachten", zegt Maria uit Odessa

Helaas is de man van Maria ondertussen overleden aan een trombose. "Dat is moeilijk geweest. Ik heb schoonfamilie in Ijsland en Roemenië, eigen familie nog in Oekraïne, maar hier ben ik alleen. Mijn man was diabeet en invalide, maar zijn dood kwam onverwacht." Maria wordt goed opgevangen door de mensen van het sociaal huis in Lochristi. Ze hoopt nu verder haar leven in België te kunnen opbouwen. "Ik weet niet of ik ooit zal terugkeren naar Oekraïne. We moeten ondertussen verder. Ik wil werken, geld verdienen en me verder integreren", besluit ze.