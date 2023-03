1 jaar Oekraïners in Vlaanderen: "Vica werkt als psychologe om andere Oekraïners bij te staan"

"Wij zijn eigenlijk het tweede gezin waar Victoriia (35) terechtkomt", vertelt Sarah De Clerck, die haar 'Vica' mag noemen. "Haar zoektocht startte via Facebook, waar ze zocht naar gastgezinnen. Ze is dan redelijk snel in een ander Kortrijks gezin terechtgekomen. Dat was toen een koppel zonder kinderen. De vrouw was in verwachting en ze hadden de kamer van Vica nodig voor de baby. Na drie maanden ging ze op zoek naar een nieuw gezin en zo is ze bij ons terechtgekomen."