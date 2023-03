6 jaar cel voor dertiger die granaten naar huis in Maasmechelen gooide

De bewoners van de woning in de Molenstraat in Maasmechelen werden in de nacht van 10 oktober 2019 opgeschrikt door een luide knal. Iemand had er twee granaten en vuurwerkbommen afgestoken, daardoor werden een poort, de voordeur en twee ramen beschadigd. Op de plek van de inslag vond de ontmijningsdienst van het leger twee granaatlepels die afkomstig konden zijn van granaten die gebruikt werden door het voormalige Joegoslavische leger.

De bewoner, die eerder veroordeeld werd voor drugsfeiten, verklaarde dat zijn zoontje voor de ontploffing twee mannen had horen praten aan zijn slaapkamerraam en dat hij daarna een wagen hoorde vertrekken. Op camerabeelden van een woning in de buurt was te zien hoe na de ontploffing een wagen met zware uitlaten wegreed in de richting van de Rijksweg. De auto bleek een huurwagen te zijn die ook gebruikt werd bij verschillende plofkraken in Duitsland.