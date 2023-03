Achels bier aan 2 euro: nieuwe eigenaar Achelse Kluis organiseert welkomstdrink

"Ik woon in Geel in de Kempen, maar ik heb verre roots in Hamont-Achel. Het is altijd mijn droom geweest om bier te maken", vertelt hij. "Door de brouwerij van Achel te kopen, heb ik mijn droom kunnen waarmaken, waar ik heel gelukkig om ben." De nieuwe eigenaar van de Achelse Kluis was zelf ook aanwezig op de welkomstdrink. "Je moet jezelf kenbaar maken, de mensen moeten weten wie ik nu eigenlijk ben. Het is ook belangrijk dat ze weten dat het hier allemaal blijft zoals het is en dat dit nog altijd een plaats is om tot rust te komen, want een abdij is een plaats waar je rust moet kunnen vinden."