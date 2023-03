Bevers knagen aan moerascipressen aan vijvers van het Zoet Water in Oud-Heverlee; Natuur en Bos neemt tegenmaatregelen 

Het was natuurfotograaf Dirk Dejaeghere die op Facebook enkele foto’s plaatste van de moerascipressen aan de vijver van het Zoet Water in Oud-Heverlee. Op de foto’s is duidelijk te zien hoe bevers aan de bomen hebben geknaagd.

“Bevers kennen niet altijd het onderscheid tussen de verschillende boomsoorten”, zegt Patrick Huvenne van het Agentschap Natuur en Bos. “Ze weten wel dat de ene boom anders smaakt of harder is dan de andere. Bevers winnen sowieso aan terrein in Vlaanderen. Dus zie je ook de toegenomen activiteit bij de bevers. We zijn daar op zich blij mee, maar ze brengen ook ongemakken met zich mee zoals hier aan het Zoet Water. Zo hebben ze de neiging om de buizen tussen de vijvers toe te stoppen. En we moeten ook bomen gaan beschermen die we graag willen behouden.”