Journalist Bruno Beeckman uit Oost-Oekraïne: “Het leven gaat door, maar mensen zijn hier altijd op hun hoede"

Journalist Bruno Beeckman vertrok meteen naar Oekraïne toen het Russische leger het land op 24 februari 2022 binnenviel. Exact een jaar erna, is Beeckman terug. Hij wilde op deze belangrijke datum in het oosten van het land zitten. “Het conflict begon hier in deze regio al in 2014. Nu wordt de oorlog vooral hier uitgevochten, met af en toe bombardementen op andere plekken in het land.”