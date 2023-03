Burgemeester Oudenaarde bezorgd om overbevolking in gevangenis

Vanmorgen is burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD) langs geweest in de gevangenis van Oudenaarde op uitnodiging van de vakbonden. Zij klagen aan dat het aantal gevangenen er de laatste weken fors is toegenomen. Burgemeester De Meulemeester kon dat met eigen ogen vaststellen: “Ik heb inderdaad schrijnende toestanden gezien, waarbij soms 3 mensen een cel moesten delen. 18 mensen moeten er noodgedwongen op een matras slapen, op de grond.”