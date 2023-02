"Close" van Lukas Dhont grijpt naast César voor beste buitenlandse film, "As bestas" gaat met eer lopen

De film wint daarmee voor "Close". Die Belgische film is de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont en gaat over de hechte vriendschap tussen twee 13-jarige jongens. Dhonts speelfilmdebuut "Girl" was in 2019 ook genomineerd voor een César.

"Close" ging vorig jaar in wereldpremière op het Filmfestival van Cannes en werd daar bekroond met de Grand Prix. Hij won ook al verschillende prijzen op kleinere festivals en was onder meer genomineerd voor de Europese filmprijzen en de Golden Globes.

"Close" zit wel nog bij de shortlist voor de Oscar voor de beste buitenlandse film. Of Dhont die prijs wel wint, weten we halfweg volgende maand. De laatste Vlaamse winnaar op de Césars was "The Broken Circle Breakdown" van Felix van Groeningen in 2014, toen ook genomineerd voor een Oscar.