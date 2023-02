Werkloos geweest door corona in 2022? Je verliest geen vakantiegeld of vakantiedagen

Wie vorig jaar een tijd werkloos was als gevolg van de coronacrisis, zal dit jaar geen vakantiegeld of vakantiedagen verliezen. Dat heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) aangekondigd. Volgens de christelijke vakbond ACV was dat de voorbije jaren nooit een probleem, maar was er nu enige druk nodig om de periode van werkloosheid te laten meetellen voor de vakantie.