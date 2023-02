Delhaize investeert fors in onbemande supermarkten: zijn winkels zonder kassiers de toekomst?

Ongeveer een jaar geleden opende Delhaize haar eerste Shop&Go-winkel in België. Dat zijn kleine supermarkten zonder kassapersoneel. Je moet er als consument dus zelf je boodschappen afrekenen. "Je vindt de winkels in kantoorgebouwen, scholen en ziekenhuizen", zegt Els Breugelmans, professor marketing aan de KU Leuven, in "De wereld vandaag" op Radio 1. Delhaize wil met dit concept vooral bedrijfsrestaurants vervangen. "Die krijgen het steeds moeilijker omdat werknemers sinds de coronacrisis vaker thuiswerken."

Na een jaar zijn er al 50 Shop&Go-winkels geopend in verschillende bedrijven in ons land. Delhaize wil ook dit jaar fors blijven investeren in het concept. Tegen het einde van het jaar wil de supermarktketen het aantal Shop&Go-filialen verdubbelen tot een totaal van 100 vestigingen.