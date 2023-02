Dierenasielen vol: verwaarloosde hond blijft in politiekantoor Leuven

De hond -een Staffordshire Terrier- die door zijn baasje gestampt en verwaarloosd werd, moest enkele dagen in het politiekantoor van Leuven verblijven. Verschillende dierenasielen werden gecontacteerd, maar nergens was er plaats om de hond op te vangen : "We hebben donderdag toch een plaatsje gevonden, maar het was onze allerlaatste plek", zegt Anouk Baetens van Dierenbescherming Mechelen. "Alle kennels zitten vol. En dat is niet anders bij onze collega’s. Asielen zijn op dit moment overbevraagd."