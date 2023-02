Dealer gebruikt familie en vrienden om drugshandel vanuit Antwerpse cel draaiende te houden: 10 jaar cel

Een dertiger is in Antwerpen veroordeeld tot 10 jaar cel en een boete van 200.000 euro voor het onderhouden van zijn drugsimperium vanuit een cel in de gevangenis. De dealer, bekend in het milieu als "Flash", was al opgedoken in verschillende drugsdossiers en drie jaar geleden al aangehouden in Spanje en overgeleverd aan ons land. Sindsdien zat hij in voorhechtenis. Hij kreeg de voorbije weken al 11 jaar cel voor een drugstransport en het bedreigen van een havenarbeider. Hij riskeert nog eens zes jaar cel voor het proberen invoeren van 1,4 ton cocaïne.