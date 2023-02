Organisatie Omloop Het Nieuwsblad reageert op kritiek aankomst in Ninove: "Aankomst is veiliger dan vorig jaar"

"De aankomst ziet er inderdaad niet mooi uit", geeft Head of Road Nicolas Denys toe. "Er zat een gat in het wegdek en dat hebben we juist voor de veiligheid opgevuld met asfalt. Verder zijn we er ook van overtuigd dat de aankomst op Elisabethlaan veiliger is dan de vorige aankomst op de Onderwijslaan."

"Bij voorgaande edities lagen er in de laatste kilometer nog drie scherpe bochten. Die zijn er nu niet meer. De aanloop naar de aankomst van morgen bestaat uit een vrij lange en rechte laatste kilometer met een flauwe bocht met nog een flauwe bocht op 300 meter van het einde. Het is ook een bredere aankomst, dus ook dat is goed voor de veiligheid."