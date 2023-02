Voor derde dag op rij zoekactie naar vermiste vrouw van 75 in Maasmechelen

Een van de honden die mee helpt zoeken is Scooter. Hij is gespecialiseerd in het zoeken van mensen onder het puin en heeft dat vorige week nog mogen bewijzen in Turkije. Scooter heeft daar mee mogen zoeken onder het puin van de aardbevingen naar overlevenden. "Hij wordt al even getraind om te zoeken onder het puin, maar dat was de eerste keer dat hij het ook echt heeft kunnen toepassen bij een aardbeving", zegt zijn begeleider. "De ondergrond van de bos is vandaag heel anders, maar ook daar kan hij goed zijn werk doen."