Op 9 jaar tijd 20 procent minder CO2-uitstoot in Genk 

In 2008 ondertekende stad Genk het "Burgemeestersconvenant 2020". De doelstelling was om van 2011 tot 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met 20 procent. "We hebben dat doel ruimschoots gehaald met 23,9 procent", zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V). "We zijn de enige centrumstad in Vlaanderen die het doel behaalde. Dat zie je ook in de gemiddelden: als provincie slaagden we er in Limburg in om de uitstoot te verminderen met 13,9 procent, in Vlaanderen met 9,4 procent."