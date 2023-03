Gewestweg N403 wordt heraangelegd in Stekene

Gewestweg N403 wordt op het grondgebied van Stekene helemaal vernieuwd. Het gaat om het stuk vanaf het kruispunt met Drieschouwen in Stekene tot aan de grens met Nederland. "Dat stuk is in slechte staat. We gaan, over een afstand van ruim 2,5 kilometer, het asfalt vernieuwen, zowel op de rijweg als op het fietspad", vertelt schepen van Openbare Werken Kris Van Duyse (Gemeentebelangen).

De werken starten op 13 maart 2023 en zullen iets minder dan een maand duren. In die periode wordt zwaar vervoer omgeleid via de E34, R4, N423 en de Tractaatweg N62 in Nederland. Ook voor het andere wegverkeer zullen er omleidingen zijn. "De rotonde Tromp aan de afrit van de E34 valt niet in de werfzone. Die blijft open tijdens de werken", benadrukt Van Duyse.