Grimbergen vraagt hulp van inwoners om wateroverlast te voorkomen

Doel is om met al die informatie een draaiboek te maken zodat er bij zware regenval minder wateroverlast is in Grimbergen. "Zo kunnen we concrete maatregelen uitwerken, zoals het ontharden van het openbaar domein, zodat water gemakkelijker de bodem kan indringen. De gemeente wil ook zelf het goede voorbeeld geven bij toekomstige infrastructuurprojecten door van bij het begin rekening te houden met waterbestendige constructies”, geeft schepen Hoefs nog mee.