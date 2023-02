Stad Antwerpen neemt rotspartij aan voet van Brabofontein onder handen

In de saga van Brabo doodt Silvius Brabo de reus Druon Antigoon, die de hand afhakte van mensen die geen tol wilden betalen. Die handen wierp hij dan in de Schelde. Maar nadat Brabo de reus gedood had, deed hij hetzelfde met diens hand. Volgens de mythe zou de naam "Antwerpen" dan ook afstammen van "Hand werpen".