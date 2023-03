Brouwerij Cristal Alken organiseert jobdag: "Op zoek naar 20 extra mensen voor de flessenlijn"

Er is meer vraag naar de bieren die bij Cristal in Alken gebrouwen worden, en daarom is er extra volk nodig. "De volumes nemen toen, niet alleen op de Belgische markt, maar ook in het buitenland", legt Sebastiaan De Meester van Alken-Maes uit. "Affligem bijvoorbeeld brouwen we ook voor Nederland en ook Birra Moretti brouwen we in Alken, en die volumes doen het goed."