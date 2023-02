Johan rijdt met de bezemwagen in de Omloop: "Ik hoop een grote vedette te kunnen meepakken"

Renners die onderschept worden door de bezemwagen kunnen in een autobus stappen. "Het rugnummer geven ze aan mij. Als het renners zijn die ik ken van vroeger, doe ik mijn raampje naar beneden en doen we een babbeltje. Frans, Engels of Duits het maakt me niet uit. Ik hoop wel één of andere grote vedette op te vegen tijdens de Omloop. Want ik ken ze allemaal van toen ze nog een nieuweling waren", glimlacht Gussé. Hij is nu 72 jaar en mag de job van wielercommissaris nog iets meer dan 2 jaar doen. Nadien gaat Gussé met pensioen en zal hij vooral de wedstrijden van zijn kleindochter volgen die ook koerst.