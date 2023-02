Kind van 4 dood teruggevonden in de Maas

Het levenloze lichaam van een kleuter van 4 jaar is vanmorgen door de brandweer van Luik uit de Maas gehaald, ter hoogte van Lieze, een deelgemeente van Wezet in de provincie Luik. Rond 9 uur had iemand het lichaam opgemerkt ter hoogte van de stuwdam.

Het meisje was sinds gisterenavond als vermist opgegeven, samen met haar moeder. Van de moeder ontbreekt nog steeds elk spoor. Het parket van Luik is ter plaatse gekomen. Er werd een onderzoek geopend.



Later meer details.