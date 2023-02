Hoe kan je achterhalen of een kunstobject echt is? "Zelfs van levende kunstenaars als Dillemans worden er tekeningen nagemaakt" 

Afgelopen woensdag konden kunstliefhebbers hun hart ophalen bij Sotheby's in Brussel. Daar werd eenmalig het "Portret van een man als de god Mars" van Peter Paul Rubens gratis tentoongesteld. Het was al jaren in privébezit van een Amerikaans koppel, maar wordt binnenkort geveild in New York. "De kwaliteit spat er af", vertelt Peter Bernaerts van Bernaerts Kunstveilingen in de Radio 1-podcast "Het Uur van de Waarheid. "Zo'n werk kom je niet elke dag tegen. We moeten altijd alert zijn voor vervalste stukken in onze sector."