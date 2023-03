Marsepein in de kijker tijdens Antwerpse Pateekes Week

Amandelen en suiker. Dat zijn de twee belangrijkste ingrediënten van marsepein. "Die producten hadden ze in overvloed in het vroegere Mesopotamië. Een aantal eeuwen geleden was er daar voor het eerst sprake van marsepein," vertelt Bart Peelmans van marsepeinproducent Massepain Sleeubus uit Antwerpen. "Daarna is de marsepein via Spanje en Italië tot in onze contreien geraakt." Dat kom je allemaal te weten in de tentoonstelling over marsepein in Het Steen in Antwerpen. Vzw Koekenstad heeft de expo gemaakt, zij organiseren ook de Chocolade & Pateekesweek.

Massepain Sleeubus heeft meegewerkt aan de tentoonstelling. Het bedrijf bestaat dit jaar 100 jaar. En daar is zaakvoerder Massepain Sleebus trots op. "Ons geheim is dat we amandelen gebruiken uit Portugal en Spanje. Die smaken iets bitterder dan andere. Het is de combinatie van de bittere amandelen met de zoete bietsuiker die onze marsepein zo lekker maakt. "Als je daar dan ook nog eens chocolade bijvoegt, krijg je zelfs een hemelse smaak", glundert Peelmans.

Tijdens de Chocolade & Pateekesweek kan je bij chocolatiers, bakkers, patissiers, koffiehuizen en tearooms gaan proeven van zoete lekkernijen. Van Brasschaat tot Herentals zijn er handelszaken die meedoen. Tijdens deze editie kan je uiteraard extra veel creaties met marsepein proeven. De Pateekesweek loopt tot en met 9 maart, en alle praktische info vind je op de website van Antwerpen Koekenstad.