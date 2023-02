Massale exodus van Libanese jongeren door ongekende crisis: is er nog hoop voor het land?

Daarenboven is de rol van Hezbollah niet te onderschatten. Zij zijn al decennialang de machtigste groepering in het land. Ooit kwamen zij op voor de arme sjiieten in het zuiden. Maar ze gebruiken en misbruiken hun macht, zowel op militair als op politiek vlak. Zij beschikken over genoeg wapens en raketten en kunnen op elk moment een oorlog ontketenen. Als bondgenoot van Iran en Syrië tellen voor hen niet enkel de belangen van Libanon. Door die anomalie hangt er permanent een schaduw over de Libanezen.